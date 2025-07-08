夫妻分開設籍也無法雙享稅優！地稅局教你這招合法解套

台中市張先生近期購屋後設籍新址，想申請自用住宅地價稅優惠，卻發現自己和配偶各設籍一處房地，可能無法同時享有稅率優惠。台中稅務局提醒，自用住宅用地優惠稅率原則上「一戶家庭僅限一處」適用，夫妻各設籍不同房地也無法各自申請優惠，除非有符合條件的成年直系親屬另設戶籍者，才不受「一處限制」。

稅務局說明，若土地所有權人本人或其配偶、未成年子女設籍於該地，且無出租或營業使用，地上建物為其中一人所有，且都市土地面積在300平方公尺內、非都市土地在700平方公尺內，就能申請自用住宅用地優惠稅率。但這項優惠僅限一處適用。

如果名下有多筆土地，且已成年（滿18歲）的直系親屬另於其中一筆地設籍，該地亦可申請優惠稅率，不受一處限制。但如張先生與配偶分別設籍於各自名下房地，沒有其他成年直系親屬設籍，則只能二選一申請優惠。

稅務局提醒，每年地價稅的自用住宅申請期限為開徵前40日，即9月22日前（如遇例假日則順延至下一個工作日），逾期申請者將延至次年起才可享有稅負優惠。