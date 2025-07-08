小商家注意！導入行動支付 觸三地雷稅優馬上停

小規模營業人若導入行動支付，可申請適用租稅優惠，享有查定銷售額不受開立統一發票標準限制的好處，減輕稅負。不過，財政部北區國稅局提醒，一旦營業人未落實使用行動支付、拒收付款或不配合資料提供，國稅局可依法取消優惠資格，且一年內不得再申請。

依據財政部訂定的「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，適用期間自國稅局核准當季起，至2025年12月31日止，申請核准的營業人，其每月銷售額可不再受開立統一發票的查定標準限制。

不過，北區國稅局提醒，這項稅優不是「一次申請終身有效」，若營業人後續違反規範，國稅局得停止其適用資格，一是營業人雖已申請租稅優惠，卻在實體商店中拒絕消費者以行動支付付款；二是申請時未確實委託提供金流服務的行動支付業者辦理相關作業；三是不同意行動支付業者按季將銷售額資料提供給稽徵機關。

國稅局強調，一旦遭查獲不符規定，不僅租稅優惠資格立即終止，且一年內不得再申請，為落實稽查與輔導，國稅局會不定期派員實地訪查營業人狀況，確認是否真的接受行動支付付款、是否有張貼「行動支付收款標誌」、以及收款設備是否設置妥當，必要時也會輔導業者改善。

國稅局呼籲，為了保障自身權益，獲核准適用稅優的營業人應主動配合制度要求，例如於結帳時主動提醒消費者使用手機行動支付，並在櫃檯張貼易辨識的標示，財政部也已製作「歡迎使用行動支付」跳跳卡供免費索取與張貼，鼓勵營業人與消費者共同支持數位支付。

國稅局說，該措施不僅可簡化報稅程序，也有助提升支付安全與效率，歡迎小規模營業人踴躍申請，並確實配合相關規定，以避免因不符合資格而喪失優惠。