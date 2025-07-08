運產條例修法三讀 辦理運動賽事抵稅調至175%

立法院會8日三讀通過「運動產業發展條例」修法，明定國家發展基金應提撥一定比例投資運動產業，展現國家對運動產業的支持。並將現行營利事業捐贈重點運動抵稅，比例提高至175％，提升企業捐贈誘因。減除營利事業所得額之施行期間，自修正生效日起至2031年12月23日止。

行政院提案說明，為促進運動產業發展，營造運動產業良好經營環境，提升運動產業競爭力，有協助引進資金投資運動產業，以利運動事業取得推展運動業務所需資金之必要。以及為鼓勵民間企業參與推動全民運動，明定營利事業捐贈辦理促進全民運動發展賽事得享有賦稅優惠。

行政院提案也指，另為持續扶持業餘運動業及重點運動賽事發展，對業餘運動業及重點運動賽事主辦單位之捐贈得自營利事業所得額減除之施行期間有予以延長之必要，因此提案修法。

三讀條文明定，中央主管機關應會同或協調相關政府機關、金融機構及信用保證機構，建立運動產業發展投資、優惠融資管道及信用保證機制，並提供優惠措施引導民間資金投入，以協助各經營階段之運動事業取得推展運動業務所需資金。國家發展基金應提撥一定比例投資運動產業。

三讀條文指出，營利事業合於下列之捐贈，得依所得稅法第36條第1款規定以費用列支，不受金額限制：捐贈經政府登記有案之體育團體；培養支援運動團隊或運動員；推行事業單位本身員工體育活動；辦理經中央主管機關認可促進全民運動發展之賽事等。

三讀條文規定，中央主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事之發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜。營利事業透過前項專戶對中央主管機關認可之職業或業餘運動業之捐贈，於申報所得稅時，得在捐贈金額新台幣1,000萬元額度內，按該金額175%，自其當年度營利事業所得額中減除。

三讀條文也指，營利事業與受贈之職業或業餘運動業間具有關係人身分者，在前開限額內，僅得按其捐贈金額100%，自其當年度營利事業所得額中減除。

三讀條文明定，營利事業透過第一項專戶對經中央主管機關專案核准之重點職業或業餘運動業，及經中央主管機關公告之重點運動賽事主辦單位之捐贈，於申報所得稅時，得全數按捐贈金額之175%，自其當年度營利事業所得額中減除，不受前項新台幣1,000萬元額度及但書之限制。

三讀條文規範，中央主管機關依第一項規定設置專戶接受營利事業依前二項規定之捐贈，每年累積金額以新台幣30億元為限，並得於該總額限度內，針對不同運動種類及受贈對象訂定得收受捐贈金額之上限。

本次修法通過附帶決議兩項：

第一，過往民間企業欲透過運產條例規定，以捐贈運動專戶之方式獲得商業曝光。依照相關法制規定，捐贈應屬「無償」行為，與商業曝光所屬之對價交換行為應予區分。因此請教育部體育署、財政部等相關部會討論，明確將「捐贈」屬於無償行為之定義及樣態於官方網站進行公告，提供民間明確遵循依據。

第二，組頭操作賽事、以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害運動競技賽事之公平，對職業或業餘運動業傷害尤深。因此在鼓勵投資、捐贈運動產業之同時，應思考如何藉由民間資源加強防制妨害賽事公平之行為，以維護運動產業之發展。請教育部體育署研議如何依運產條例之捐贈機制或其他方法，使民間資源可挹注於賭博防制，公私攜手減少傷害運動產業之犯罪。

教育部表示，「運動產業發展條例」為推動運動產業之法源依據，行政院已將其修法列為本會期優先法案，本次各立委所提有關修正法規主管機關、研商運動產業內容及範圍、提升租稅優惠誘因及相關規範等，期望透過行政院版本與本次各立委提案，完備相關法制，健全運動產業發展，並提供國人優質運動休閒環境。