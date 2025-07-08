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運產條例修正三讀 企業贊助運動產業擴大175%抵稅

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今三讀運動產業發展條例條文修正草案，立法院長韓國瑜表示，第8條、第13條、第26條、第26-2條修正通過。圖／聯合報系資料照
立法院院會今三讀運動產業發展條例條文修正草案，立法院長韓國瑜表示，第8條、第13條、第26條、第26-2條修正通過。圖／聯合報系資料照

為促進運動產業發展，立法院院會今三讀修正通過運動產業發展條例部分條文，明定營利事業對運動業及重點運動賽事之捐贈得加成減除額度，從現行150%提高至175%，相當於企業贊助運動等可擴大抵稅。

行政院會5月22日通過教育部擬具的運動產業發展條例修正草案，除引進國發基金之外，另透過租稅優惠政策鼓勵民間資金投入運動產業，被視為運動部於今年9月9日國民體育日掛牌前的相關配套修法。立法院教育及文化委員會6月25日初審通過。

運產條例第8條，明確推動運動科技應用，鼓勵運用數位技術、人工智慧（AI）與資訊科技，強化訓練分析、運動數據管理與服務流程優化，全面提升運動服務品質與產業競爭力，與國際科技趨勢接軌。另第13條明定，建立運動產業投資誘因與融資管道，提供惠措施引導、鼓勵民間基金投入，國家發展基金應提供一定比例投資運動產業。

現行運產條例第26條，針對企業捐贈體育運動發展事項，包含捐贈體育團體、培養支援運動團隊或運動員、推行員工體育活動、捐贈興設運動場館設施或運動器材用品、捐贈運動賽事門票給學生或弱勢團體等五項活動，可100％全數認列為費用，不受金額限制。

通過第26條修正，企業捐贈辦理經主管機關認可、促進全民運動發展的賽事活動，可獲得租稅優惠，有效鼓勵企業參與運動推廣；第26條之2，企業對職業或業餘運動賽事的捐贈，抵稅幅度從150%調高到175%，同時到民國120年都可以享有租稅優惠，提供穩定且具預期性的稅務誘因。

今也通過2項附帶決議，一為建請體育署與財政部等相關部會進行討論，明確將「捐贈」屬於無償行為之定義及樣態於官網公告，提供民間明確遵循依據。明確規範捐贈與商業曝光所屬之對價交換行為之不同。另一則為建請體育署研議如何依本條例之捐贈機制或其他方法，使民間資源可挹注於賭博防制，公私攜手減少傷害運動產業之犯罪。

國民黨籍教文委員會召委葛如鈞表示，台灣體育長期因資源不足、資金難以進入、科技運用落後等問題，明明我國有許多優秀選手，但是礙於各項限制，盼能藉由此次修法提高運動產業競爭力，將其納入政府輔導範圍，並引導民間資金注入，免除資金不足困擾，同時增加企業參與意願，擴大享有賦稅等，盼讓運動產業更加蓬勃發展，成為我國關鍵產業。

競爭力 運動產業發展條例 體育

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