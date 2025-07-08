媒體議價法凝聚兩共識 拚本會期三讀…解決產業危機

數位平台長期挪用媒體內容，壟斷廣告收益，朝野立委已提出六大版本《媒體議價法》，將由立法院交通委員會審查，兩位召委都表達，希望力拚本會期完成三讀修法。各版共有兩項共識，即以強制議價、設立基金雙軌制為核心。

立院本會期擬延長至8月31日，將是史上最長會期，距離休會約剩一個多月，立法院各大委員會正盤點預計三讀法案。

其中交通委員會以媒體議價法最受關注。在6月舉行公聽會後，兩位交通委員會召集委員（民進黨立委許智傑、民眾黨立委林國成）都表示，將力拚本會期完成媒體議價法三讀，以解決長期懸而未決的產業危機。

數發部長黃彥男日前承諾，年底前會提出法案，但立委認為腳步實在太慢，至今仍未有政院版本。而朝野立委或黨團包括林楚茵、羅廷瑋、王鴻薇、民眾黨團、林宜瑾、范雲等皆已提出版本，目前有六大版本待審。

各版本提案內容主要為文字差異，實際上，朝野立委與學者專家討論後，達成兩項共識，即媒體議價法的核心是強制議價、設立基金雙軌制。

「媒體議價法」立法原由，是因媒體主要靠新聞流量賺取廣告分潤，不過近年Google、Meta等大型跨國數位平台，為提供瀏覽者資訊，經演算法後將媒體新聞內容無償轉載，獲取巨大廣告收益。為解決數位平台剝削問題，產學界呼籲推動制度改革，建立新聞議價機制。

提案認為，不同媒體經營類型和規模，受跨國大型平台衝擊雖不一致，但若要改善台灣媒體環境，有兩大共通點須同時滿足：一是「新聞有價」，二是「雇主責任」，兩大要項缺一不可。

提案指出，草案基於新聞有價及使用者付費原則，推動新聞媒體與數位平台議價法制化。針對雇主規範方面，數位平台有接獲新聞業者請求議價協商之義務；維護勞權方面，則規範新聞媒體業應提撥部分分潤，改善新聞工作者工作環境。

其中國民黨立委王鴻薇版本提出明確修正動議，包括納入生成式AI平台議價義務、保障小型新聞媒體可參與聯合議價、授權金部分用以改善新聞工作者待遇等。

民進黨立委林宜瑾版本則明定，議價分潤必須撥一定比例，專款專用於改善新聞媒體工作者勞動條件，確保立法符合健全新聞內容產製環境宗旨。同時也設有一筆「數位新聞發展暨民主韌性基金」，其中一項財源來自數位平台，規範每年提撥本地廣告年度營業額5%。