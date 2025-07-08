資安法闖關 加速度推動

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院交通委員會除力拚《媒體議價法》三讀，《資安法》也在加速度推動，同樣希望本會期三讀過關。資安法是賴清德總統年初宣示的優先法案之一，希望透過提升個資保護及資安能量，鞏固國家安全。

資安法修正草案今年5月已通過初審，明定特定非公務機關若知悉資通安全事件卻未通報，最高罰鍰1,000萬元。

賴總統年初召開國安高層會議，宣示要持續推動國安法制改革，因應中國大陸對台滲透、打壓日益劇烈。行政院優先法案中，也羅列強化安全韌性面向，其中就包含資安法。

5月交通委員會初審通過修正草案，朝野立委在多項條文達成共識，但對部分條文仍有疑慮，如公務機關不得下載、安裝或使用危害國家資安產品，以及主管機關對於「特定非公務機關」的重大資安事件調查權範圍等，由會議主席裁示保留，送朝野黨團協商。

根據初審條文規定，資安法主管機關由行政院改為數發部；而資安業務執行，由數發部指定資安專責機關辦理。修正草案指出，特定非公務機關若知悉資通安全事件，卻未向中央目的事業主管機關通報，最高罰鍰從500萬元調整為1,000萬元。

國安 數發部 資安

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