颱風釀災 海關六措施救援

經濟日報／ 記者邱琮皓歐芯萌／台北報導

財政部關務署昨（7）日表示，因應丹娜絲颱風來襲，各關秉持從寬、從速原則提供六大措施，包含協助受災商民減免關稅、救難物資免稅進口、快速通關、受損保稅物品除帳等。

另外勞動部昨日提醒，颱風帶來強風、豪雨，及颱風過後從事災害搶修及復建工作，極易發生職業災害，勞動部昨日呼籲雇主，如有外勤作業，應在合理可行範圍內，採取必要預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害，違者最高罰30 萬元。

關務署共提出六大措施。首先，進口貨物受損免稅，進口貨物起卸後、驗放前，因天災事變而遭受損失，可依關稅法規定免徵關稅，已繳關稅且在提領前遭受天災事變致毀損，也可申請退稅。

第二，救難物資可免稅通關；第三，救濟物資可先行通關後補文件；第四，受損保稅物品除帳；第五，原料沖退稅期限可展延，若因天災事變導致無法如期辦理原料沖退稅，可依規定申請延期，最長一年；第六，各關機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

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