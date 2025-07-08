身障者親屬車輛 有條件免稅

雲林稅務局提醒，今年1月17日起，持有駕照但名下無車的身心障礙者，可以配偶或同戶籍內二親等親屬所登記、實際供其使用車輛申請牌照稅免稅，最多以一輛為限，有助更貼近身心障礙者實際交通需求。

稅務局解釋，過去規定限制，有駕照的身心障礙者只能針對自己名下的車輛申請免稅，若實際使用的是配偶或父母、子女等同戶籍家人的車，則不符資格，導致許多實際由障礙者使用的車輛無法享有免徵牌照稅權利，然而對不少障礙者與家庭而言，不以本人名義買車是常態。

為回應多元家庭情況與促進租稅公平，財政部發布解釋令，明確放寬條件，讓名下無車者不論是否持有駕照，都可申請配偶或同戶籍直系血親、二親等內旁系血親名下且實際供其使用的車輛免牌照稅，不過，仍設有申請限制，每位身心障礙者僅限一輛，且免徵金額以排氣量2,400cc以下稅額為上限。