綜所稅報稅結束後 財政部提醒留意這兩大時程

今年辦理去年度所得稅結算申報期間已經結束，但財政部提醒納稅人，報稅結束後，仍要留意兩大時程，包含網路申報案件應檢附文件上傳期限、帳戶提兌時間，以免影響自身權益。

首先，財政部提醒，今年申報去年綜所稅案件，若透過網路（含手機）申報系統完成報稅的納稅人，如有應檢附文件尚未繳交，記得在7月10日前上傳檔案或寄送紙本，儘早交件才能早安心。

財政部指出，若是透過網路上傳，可前往財政部電子申報繳稅服務網的附件上傳系統，但必須留意上傳規範，檔案格式限JPG、PNG、PDF，且檔案不可加密，必須是清晰可辨識，並與正本相符，若上傳張數較多，建議可掃描成PDF檔上傳，每戶上傳總容量限15MB。

而若是寄送紙本，應列印「附件寄送信封封面」及「應檢送各項證明文件單據申報表」，併同申報表中所列文件，紙本寄送至戶籍地國稅局或就近任一國稅局。收執聯可自行留存。

其次，要留意金融機構提兌時間。財政部南區國稅局表示，綜所稅若採用繳稅取款委託書轉帳繳稅，將於今年7月10日零時起陸續辦理提兌，也就是說，納稅人務必在今年7月9日前，自行檢視結算申報所填報扣款的帳戶，並預留足額存款，以利提兌。

國稅局提醒，納稅人除注意須預留足額存款外，並應檢視所填報扣款帳戶等資料的正確性，若因資料填寫錯誤，如身分證字號、金融機構代號或帳號填寫錯誤等，或在結算申報截止日存款不足，造成無法提兌或提兌不足，國稅局將填發繳款書通知納稅義務人限期繳納，並就未繳納稅款按日加計利息，一併徵收。

舉例而言，納稅人李先生報稅時，以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納綜所稅，應自行繳納稅額5,000元，如該存款帳戶在今年6月30日餘額僅2,000元，且李先生在7月9日前未補足存款，導致提兌不足，國稅局將就不足金額3,000元填發繳款書通知限期繳納，並加計利息一併徵收。

財政部表示，今年綜所稅繳納期限雖因對等關稅衝擊，延後至6月30日，但各批次退稅期程維持不變，民眾在6月30日前採網路申報（含稅額試算線上登錄或電話語音回復），可適用第一批退稅，今年7月31日就會入帳。