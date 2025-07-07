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颱風釀災 海關：提供受損進口貨物免關稅等6大措施

中央社／ 台北7日電

因應颱風丹娜絲來襲釀災，財政部關務署今天表示，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等6大協助措施。

首先，進口貨物受損免稅方面，關務署指出，進口貨物起卸以後，驗放以前，因天災、事變或不可抗力事由，而遭受損失或損壞致無價值者，得依關稅法規定免徵關稅。已繳關稅且於提領前遭受天災事變致毀損者，亦得依關稅法規定申請退稅。

再者，關務署表示，政府機關為緊急救難自行進口或受贈的器材及物品，得依關稅法規定免徵關稅。若未能及時取得中央主管機關（例如內政部或衛生福利部）核發的免稅文件，得依關稅法規定先向海關辦理押款進口。

第3，進口供災區救災與重建所需民生物資、醫療藥品及器材、工程機械與器（機）具及設備、環境清理消毒所用機具及藥劑等救濟物資，因時間急迫無法及時向衛生福利部申請免稅核准文件時，依規定，可向進口地海關具結係供救災及重建之用，准予先行免稅進口。但申請人應於貨物放行翌日起2個月內，補辦申請程序。

關務署說明，第4，海關監管保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、免稅商店、離島免稅購物商店、科學園區、科技產業園區、農業科技園區業者及自由貿易港區事業保稅貨物，遭受災害而致損毀，得依各相關法規申請核實除帳。

第5，關務署表示，因天災事變致無法如期辦理原料沖退稅，可依關稅法規定申請延期，最長1年。第6，各關機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

關務署強調，企業或民眾若對於相關協助措施有不明瞭的地方，可就近洽詢當地海關，或於上班時間撥打免付費專線0800-005-055。

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