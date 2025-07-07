丹娜絲颱風重創中南部 報稅申請災損把握三步驟

財政部北區國稅局表示，丹娜絲颱風來襲，民眾清理家園時若發生財產損失，可申請所得稅及營業稅等稅捐減免。

官員提醒，民眾遭遇颱風造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜。

官員說，對於因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速原則，積極協助及輔導受災民眾及營業人申報各項稅捐減免事宜。民眾除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免。

除了申報稅捐減免，財政部國產署官員說，為協助受風災影響的承租戶儘速重建家園，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行相關措施，包括第一，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜；第二，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理；第三，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

財政部關務署官員則說，已請各海關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等協助措施。