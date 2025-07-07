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颱風丹娜絲襲台 財部：災區國有地承租人租金減免

中央社／ 台北7日電
財政部國產署將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。圖／聯合報系資料照片
財政部國產署將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。圖／聯合報系資料照片

因應颱風丹娜絲來襲對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，國產署將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。

颱風丹娜絲襲台，中南部災情多。根據災情監控及搜索救援組統計資料截至上午8時止，全台災情總計2270件，以民生、基礎設施和路樹災情分居前2名，台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣災情多；並造成2人死亡（台南市）、334人受傷，其中台南市受傷人數達165人居冠、嘉義市55人居次。

國產署表示，為協助受到颱風丹娜絲災害影響的承租戶儘速重建家園，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行3大措施。

國產署指出，首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

第二，國產署表示，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。第三，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署指出，國有土地承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。

此外，國產署進一步表示，為因應本土登革熱疫情持續發生，提醒國有土地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作；國產署並已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。

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