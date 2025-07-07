颱風丹娜絲襲台 財部：災區國有地承租人租金減免

因應颱風丹娜絲來襲對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，對於颱風造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，國產署將協助國有土地承租人辦理租金減免及重建家園等相關措施。

颱風丹娜絲襲台，中南部災情多。根據災情監控及搜索救援組統計資料截至上午8時止，全台災情總計2270件，以民生、基礎設施和路樹災情分居前2名，台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣災情多；並造成2人死亡（台南市）、334人受傷，其中台南市受傷人數達165人居冠、嘉義市55人居次。

國產署表示，為協助受到颱風丹娜絲災害影響的承租戶儘速重建家園，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬公告的受災直轄市、縣（市），主動採行3大措施。

國產署指出，首先，提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

第二，國產署表示，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。第三，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署指出，國有土地承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。

此外，國產署進一步表示，為因應本土登革熱疫情持續發生，提醒國有土地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作；國產署並已責成所屬分署、辦事處於颱風季節加強國有非公用空地、空屋巡查及落實孳生源清理工作，避免孳生病媒蚊，降低登革熱傳播風險。