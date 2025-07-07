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土地有三七五租約別漏省稅機會！遺產稅現打七折

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
納稅人申報遺產稅時，務必確認土地有無三七五租約。示意圖。聯合報資料照
納稅人申報遺產稅時，務必確認土地有無三七五租約。示意圖。聯合報資料照

民眾辦理遺產稅申報時，若被繼承人名下的土地仍有「三七五租約」未終止，別忘了可以依法減除價值的三分之一申報，減輕稅負。財政部台北國稅局提醒，這類特殊情況依《平均地權條例》及《遺產及贈與稅法》規定，土地遺產價值應按公告現值打七折，也就是只計入三分之二金額，對繼承人來說有實質節稅效果。

國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，土地應以被繼承人死亡時的公告土地現值為準；但若該筆土地仍有三七五租約存續，依《平均地權條例》，未來若地主申請終止租約並收回耕地，須補償承租人當期公告現值的三分之一，因此在遺產稅申報時，應先將公告現值扣除這筆可能支付的補償費用，再計入遺產總額。

舉例來說，小張（化名）於2025年1月1日過世，遺留位於台北市的三筆土地，公告土地現值合計5,400萬元。繼承人原本依公告值如實申報，但國稅局查核時發現，這三筆土地的謄本均註記有三七五租約，依法應減除公告值三分之一，最終核定遺產價值為3,600萬元，繼承人也因此少繳180萬元遺產稅。

國稅局提醒，納稅人申報遺產稅時，務必確認土地有無三七五租約，若有登記在謄本其他登記事項欄內，應主動提出佐證資料並正確估價，才能避免因高估財產而多繳稅，也可減少日後補稅或罰鍰風險。

國稅局 贈與稅 遺產稅

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