新聞中的法律／當資產傳承遇上CFC...

「受控外國企業（CFC）制度」上路後，財政部基於實務需求、納稅人所提疑義等，陸續有過幾次修正，並設有疑義解答。特別要提醒的是，當高資產族群遇到CFC，面臨資產傳承議題，更應及早做好規劃。

財政部先前修正CFC相關規定，從個人層級的申報義務來看，特別是高資產族群常用的信託與保險工具，修正內容明確規範，信託受託人若未按時或未據實申報信託所得，最高可罰30萬元。

另外保單架構如私募人壽保險契約（PPLI）也正式納入CFC課稅範圍，代表無論形式如何設計，只要實質控制或享有利益的是本人，稅務機關都可以認定出哪家海外公司屬於個人所持有的CFC。

細究相關修正，信託部分最受關注。舉例來說，受託人如果沒有在法定期限內，或沒有據實申報信託中的CFC所得，最高可處30萬元罰鍰；即便是境外受託人，只要有委託台灣的代理人處理，如果該代理人違規，法律責任仍會回到受託人身上。

此外，這次也明確要求「孳息受益人」需將信託中持有的CFC股權產生的營利所得納入基本所得額申報，如果未來信託受益人名單變動，或實際利益分配比例與原先計算不一致，不需更正、也不能退稅，這看似是簡化程序，但其實背後代表的意義是，一開始怎麼計稅就會怎麼課，之後不管誰真的拿到錢，都不能更動這個結果。

除了信託之外，以往常見的PPLI，被不少高資產家庭拿來作為資產避稅與傳承工具。財政部根據《納稅者權利保護法》第7條第3項，明確指出，只要保單安排涉及非常規交易、實質上又達到和正常交易一樣的經濟效果，就可能被認定為租稅規避行為。

也就是說，雖然保險契約上可能是由保險公司持有海外公司股權，但如果納稅人或其關係人，實際上仍控制該公司並享有經濟利益，那麼該海外公司就會被視為個人的CFC，應依法申報並課稅。

這代表不論用什麼形式包裝資產，只要實質控制權與利益歸屬個人，就要誠實申報。

財政部之所以如此修正，是因順應當前國際稅務趨勢。從美國重啟關稅措施、全球政經局勢緊張，到台股、美股劇烈波動，可感受到外部環境極具不確定性，在這樣的背景下，稅務機關更會強化對跨境資產與交易監管，特別是針對那些透過信託、保單等方式操作的高資產族群。

今年股市波動劇烈，整體投資市場的避險需求上升，也讓不少人開始重新檢視自身資產配置與避險手段。

但現在的重點不只是避險，更是「避罰」，如果因為不了解規定、或低估信託與保單的申報責任，未能在期限內申報或申報錯誤，後果很可能是遭補稅、處罰，甚至導致原本設計好的資產傳承計畫失效。

因此，CFC修正規定提醒高資產族群，合規不再是形式問題，而是一種風險控管。未來只要涉及跨境持股、信託、保單等安排，務必要和專業的會計師或稅務顧問合作，從制度理解、到契約內容設計、再到申報細節，都要一步步確保站得住腳。

（本文由勤業眾信私人暨家族企業稅務服務負責人王瑞鴻口述，記者胡順惠整理）