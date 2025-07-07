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颱風災損減免 三步驟申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
丹娜絲颱風來襲。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風來襲。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風來襲，財政部高雄國稅局表示，若不幸因災害導致財物損失，可掌握「拍照存證」、「檢附文件」、「申請減免」三步驟，並在災後30日內向國稅局申請稅捐減免。

首先，民眾須注意的是，在災後第一時間，應先「拍照存證」，可為後續申請提供有力證據，記錄下損失情況照片，不僅有助於稅捐機關能清楚認定損失情況，也能提高申請減免的成功機會。

其次，須備妥相關證明文件，如「損失清單」及「維修估價單」等，這些文件將成為申請減免的依據。

最後，民眾可在災後30日內向轄區稅捐稽徵機關提出申請，並提交上述證明文件。國稅局原則上都將秉持從寬、從速原則審查，協助民眾完成申請手續。

國稅局 財政部 颱風

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