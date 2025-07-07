外銷適用零稅率 要有證明

外銷貨物或勞務，營業稅可適用零稅率，財政部高雄國稅局提醒外銷業者，必須依規定備妥相關證明文件，首先要判斷類型屬於外銷貨物或外銷勞務，接著再分別依據貨品離岸價格，或勞務外匯結售等，備妥相對應證明。

高雄國稅局表示，外銷貨物離岸價格在新台幣5萬元以下者，證明文件必須備妥郵政機構或快遞業者填發的執據影本；離岸價格超過5萬元者，則應報經海關出口，免檢附證明文件。

勞務方面，若取得外匯結售或存入政府指定銀行，證明文件為該銀行填發的外匯證明文件；反之，若取得外匯未經結售或存入指定銀行，則以原始外匯收入款憑證影本作為證明文件。

國稅局分享納保官協助案例。甲公司經營手表、表帶、戒指等商品網路購物行業，2022年接受國外客戶網路下單，有部分商品委託跨境快遞物流公司報關出口及運送商品至國外。

甲公司因已收取貨款，為節省快遞運費、降低成本，因此委託快遞業者不發給執據等文件方式，並以「樣品」方式報關出口。

甲公司在作業期間，開立「應稅」發票及申報「應稅」銷售額，也就是將「零稅率」的外銷貨物多繳5％的營業稅。

從甲公司狀況來看，主要是國外買受人網路下單及網路付款，接著出貨並開立應稅發票，後續由快遞公司報關運送商品至國外買受人。

納保官審酌快遞公司提示有爭議的銷售額報關出口的全部執據影本，甲公司所外銷貨物零稅率的相關證明文件，確認均已符合營業稅相關規定，最終才確認甲公司主張外銷貨物營業稅零稅率應屬有理。