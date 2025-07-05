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颱風「丹娜絲」接近 強風豪雨財損怎麼辦？線上3步驟申請減稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部高雄國稅局提醒，熱帶性低氣壓恐於6日增強為「丹娜絲」颱風，屆時可能帶來強風豪雨，民眾應提前做好防災準備。示意圖／AI生成
財政部高雄國稅局提醒，熱帶性低氣壓恐於6日增強為「丹娜絲」颱風，屆時可能帶來強風豪雨，民眾應提前做好防災準備。示意圖／AI生成

當心颱風來襲，財產損失可申請減稅！財政部高雄國稅局提醒，熱帶性低氣壓恐於6日增強為「丹娜絲」颱風，屆時可能帶來強風豪雨，民眾應提前做好防災準備，若不幸因災害導致財物損失，記得掌握「拍照存證」、「檢附文件」、「申請減免」三步驟，並在災後30日內向國稅局申請稅捐減免。

國稅局表示，為避免颱風期間外出風險，建議民眾優先採用線上申辦方式完成災損稅捐減免，相關申請包含綜合所得稅、營業稅、貨物稅與菸酒稅等，詳細的應備文件與規定已整理於官網的「災害損失報備專區」。

國稅局提醒，民眾可透過財政部高雄國稅局網站查詢，先點入首頁，再到主題專區的稅務專區，再點擊稅務行政類下的災害損失報備專區即可，或直接掃描QR Code行動申辦，省時又安全。

輕度颱風丹娜絲暴風圈預計6日晚間起影響台灣陸地，主要強降雨區為台中以南及東半部地區。圖／國家災害防救科技中心提供
輕度颱風丹娜絲暴風圈預計6日晚間起影響台灣陸地，主要強降雨區為台中以南及東半部地區。圖／國家災害防救科技中心提供

丹娜絲颱風 國稅局 財政部 颱風

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