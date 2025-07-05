聽新聞
0:00 / 0:00
出國前別忘這件事！財稅局教你停駛省錢法
若計畫長期出國、車輛暫時不使用，不想白繳牌照稅，記得先辦「停駛」！台南財稅局提醒，車主若在出國期間將愛車辦理停駛，不僅可免繳該段時間的使用牌照稅與燃料費，回國後再辦復駛即可繼續開車，還能避免因逾期未驗車而被罰。
以阿德為例，他因公出國兩個月，於2025年2月1日向監理站辦理停駛，僅需繳納1月1日至1月31日的牌照稅，等到4月5日回國再辦理復駛，則需再繳4月5日至12月31日的稅額，也就是說，2月到4月4日這段停駛期間可免繳稅，如果已先繳全年牌照稅，也可申請退稅。
不過財稅局也提醒，停駛時間若超過3個月，復駛前需先驗車；停駛超過1年，車號牌將被註銷。另外，停駛車輛不可停放在公共道路上，像是路邊、巷口或自家圍牆旁的馬路都不行，一旦被查獲，不但要補稅，還會依《使用牌照稅法》第28條第2項，被處以最高2倍罰鍰，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言