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出國前別忘這件事！財稅局教你停駛省錢法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
申請停駛車輛可別停在公共道路上。示意圖／法制局提供
申請停駛車輛可別停在公共道路上。示意圖／法制局提供

若計畫長期出國、車輛暫時不使用，不想白繳牌照稅，記得先辦「停駛」！台南財稅局提醒，車主若在出國期間將愛車辦理停駛，不僅可免繳該段時間的使用牌照稅與燃料費，回國後再辦復駛即可繼續開車，還能避免因逾期未驗車而被罰。

以阿德為例，他因公出國兩個月，於2025年2月1日向監理站辦理停駛，僅需繳納1月1日至1月31日的牌照稅，等到4月5日回國再辦理復駛，則需再繳4月5日至12月31日的稅額，也就是說，2月到4月4日這段停駛期間可免繳稅，如果已先繳全年牌照稅，也可申請退稅。

不過財稅局也提醒，停駛時間若超過3個月，復駛前需先驗車；停駛超過1年，車號牌將被註銷。另外，停駛車輛不可停放在公共道路上，像是路邊、巷口或自家圍牆旁的馬路都不行，一旦被查獲，不但要補稅，還會依《使用牌照稅法》第28條第2項，被處以最高2倍罰鍰，得不償失。

牌照稅 監理站

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