房屋稅2.0期間延長 5月約5萬屋主搶搭設籍「末班車」

房屋稅2.0針對自住與非自住房屋採差別稅率，未設戶籍將無法適用自住稅率，引發民眾關注，為因應實施首年民眾尚不熟悉新制，財政部日前宣布，延長設籍期限至2025年6月2日止，讓更多民眾有機會完成設籍、適用自住稅率。據統計，今年5月全台新增戶數達7萬戶，4月新增戶數僅1.6萬戶，扣除每月自然增加的部分，估計5月約有5萬戶屋主壓線趕上優惠稅率。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，延長公告一出，設籍潮隨即湧現，光是5月份新增戶數就達7萬戶，較4月新增1.6萬戶成長超過3倍，顯示民眾出現一波搶搭設籍「末班車」，推估約有5萬戶是為享自住稅率優惠而趕壓線設籍。

房屋稅差別稅率2.0新制自2024年7月起實施，夫妻及未成年子在全國3戶以內房屋，須在3月24日前設戶籍才能享1.0%(全國僅有1戶)或1.2%(全國3戶內)自住稅率，否則將按3.2%到4.8%非自住稅率課徵，稅額至少增加1.67倍。

由於過去房屋稅是看實際用途，房屋稅2.0雖然政府有主動宣導，但部分民眾在原期限前未完成設籍。主管機關考量此為房屋稅2.0上路首年，民眾仍在適應新制，今年將自住房屋設籍期限延長至6月2日，避免引發爭議。

曾敬德提醒，現在持有稅都必須要有設籍條件，才能有自用住宅的優惠稅率，再加上房地合一稅若要使用6年400萬免稅，也必須連續設籍滿6年，因此民眾最好房子交屋就順便辦理設籍，尤其是因為學區戶籍全戶遷出的民眾，當小孩取得入學資格後，也記得將戶籍遷回自己持有的房屋中。