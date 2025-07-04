領6百萬保險金、匯給家人會被課贈與稅？專家解析：國稅局是看「為何給錢」
今天早上，有位網友私訊R姐，故事是這樣開始的——「妹妹因為失能領到600萬保險金，之後把400萬匯給弟弟，200萬匯給姊姊。結果親戚提醒：小心，這樣會被課贈與稅！她才慌了……」
其實，很多人在把錢匯給家人時，從沒想過會有稅務問題，這很正常。但也別急著害怕，國稅局看的不是錢從哪裡來，而是為什麼給。
在討論課稅前，最重要的，是先把事情搞清楚。同樣一筆匯款，可能有完全不同的法律後果。
如果你遇到類似情況，先釐清三件事：
一、資金來源
妹妹本人是被保險人與受益人，這筆失能理賠金原則上不課所得稅。
二、匯款動機
屬於贈與（需申報）：沒有對價或義務，單純「送錢」給家人，也沒有任何借據或證明。
不屬於贈與（不用申報）：
代墊返還－先前家人幫忙付醫療費，現在歸還。
借款－有借據，未來會償還。
代管－先由家人保管，用於後續支出。
不同理由，結果差很多。
三、證明文件
若不是贈與，必須留好證明：
借據
代墊收據
委託代管協議
沒有證明，國稅局通常會認定為贈與。
若確認是贈與，怎麼算？
現行規定（2025年）：每位贈與人每年免稅額是244萬（不是每個收款人各244萬）。妹妹合計匯出600萬，扣除免稅額244萬，剩下356萬須申報贈與稅，稅率自10%起跳。
最多人誤解的，就是「每人各收244萬免稅」。其實是贈與人一年只能免244萬！
R姐想提醒：「錢是愛的表達，但沒有清楚記錄，就可能變成一張稅單」，無論是理賠金、退休金或其他收入，在匯款前先講清楚動機、留好證明，才是對彼此最好的保障。
別讓一份心意，最後變成一份稅單。
◎本文內容已獲 R姐 廖嘉紅-繼承與贈與 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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