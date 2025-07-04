不用繳稅就沒事？國稅局示警：未申報等同一併放棄退稅資格

報稅季結束後，仍有不少民眾因全年綜合所得總額未達繳稅標準而未辦理申報。不過，財政部高雄國稅局提醒，即便免申報，但若有扣繳稅款或股利、盈餘可抵減稅額，仍需依法完成申報手續，否則可能因此喪失退稅權益。

依據《所得稅法》規定，若中華民國境內居住的個人，全年綜合所得總額未超過當年度免稅額與標準扣除額總和，原則上可免辦結算申報，但若有扣繳稅款或可抵減的股利稅額想申請退還，就必須主動辦理申報，才能依法核退。

舉例來說，王先生在2024年度有股票股利所得8萬元、銀行利息所得4萬元，總收入為12萬元，低於當年免稅額與標準扣除額合計的22萬8,000元，因此不需繳稅。

但王先生已遭扣繳2,000元稅款，且股利還可抵減稅額6,800元，合計可退稅金額達8,800元。若王先生未申報，就無法領回這筆錢，若在期限後補申報，仍可依規定辦理退稅。

國稅局提醒，若未於報稅期間申報，仍可攜帶本人、配偶及扶養親屬的身分證明文件、印章及授權書等，到戶籍所在地國稅局查調所得後辦理補申報，切勿因為「不用繳稅」就忽略退稅權益。

國稅局呼籲，申報不是為了繳稅，有時更是拿回應得的稅金，建議民眾可利用網路試算或洽詢國稅局，確認自身是否有退稅資格，別讓該拿的錢悄悄流失。