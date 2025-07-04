網路開店新手必懂！國稅局揭三大疏忽 恐賣越多賠越多

網路創業風氣盛行，不少人靠著社群平台、拍賣網站或電商平台販售商品、提供服務，但財政部南區國稅局提醒，新手賣家雖然「門檻低」，卻常在訂價與報稅上踩雷，導致爆單不代表賺錢，反而越賣越虧。

南區國稅局點出三大常見陷阱，提醒創業者及早避開，首先，第一個地雷是訂價沒算稅，獲利被吃光，許多賣家只看進貨成本與利潤，忘了計入5%營業稅與年度所得稅。

舉例來說，有賣家商品售價100元，扣除進貨70元、包材1元、平台手續費15元、物流費4元，表面上好像還剩10元利潤，但若再加上營業稅與所得稅，實際可賺金額幾乎歸零，甚至可能倒賠。

第二地雷是平台費、物流沒算進去，為了搶市佔，一些創業者會刻意壓低售價吸引買氣，但若沒把包裝、平台抽成與運費納入成本，會出現「賣得越多、虧得越快」的慘況。國稅局建議，應採「含稅反推法」計價，先列出所有成本與稅負，再加上預期利潤，才能真正抓出合理售價。

第三地雷是忽略稅籍登記門檻，很多人以為小本經營不必報稅，卻不知從2025年起，只要每月銷售貨物達10萬元或提供勞務達5萬元，就必須辦理稅籍登記；若月營收達20萬元，還要依法開立統一發票。未依規定辦理者，一旦被查獲，除了補稅，還可能被加罰，得不償失。