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商品訂價 勿漏稅務成本

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年網路創業風氣興盛，財政部南區國稅局提醒，雖然開店門檻不高，但不少新手賣家在訂價時缺乏「含稅售價」的觀念，可能導致看似訂單爆量，實際獲利卻不如預期，甚至賠錢。

國稅局指出，許多創業者為了搶市占，會將商品價格壓低以吸引消費者，但若未將進貨、包裝、平台手續費、物流費及稅負等成本一併納入考量，可能會出現「賣愈多、賠愈多」。

舉例來說，某賣家以每件商品100元出售，扣除進貨成本70元、包材1元、平台手續費15元、物流費4元，表面看起來還剩10元利潤，但如果再加上5%的營業稅、以及所得稅，實際獲利可能都會被吃掉。國稅局建議，賣家在訂價時應採「含稅反推法」，先列出所有固定成本，再加上預期利潤與稅額，反推出合理售價，才能兼顧競爭力與獲利空間，賣家提供的商品價格，也應包含稅金並在頁面明確標示。

除訂價問題，許多賣家也會忽略稅籍登記。國稅局提醒，每月銷售貨物達10萬元或銷售勞務達5萬元，就須依法辦理稅籍登記。

創業 國稅局 平台

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