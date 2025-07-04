未申報綜所稅 無法退稅

今年報稅季已結束，部分民眾因全年綜合所得總額未達繳稅標準而未申報。財政部高雄國稅局提醒，民眾須辦理結算申報才能取得退稅，若沒能來得及在6月底前完成申報，記得趕緊補申報，以免喪失退稅權益。

依《所得稅法》規定，若中華民國境內居住個人，全年綜合所得總額未超過當年度免稅額與標準扣除額總和，原則上可免辦結算申報，但若有扣繳稅款或可抵減股利稅額想申請退還，就須主動辦理申報，才能依法核退。

舉例來說，王先生在2024年有股票股利所得8萬元、銀行利息所得4萬元，總收入為12萬元，低於當年免稅額與標準扣除額合計的22.8萬元，因此不需繳稅。

但王先生先前已扣繳2,000元稅款，且股利可抵減稅額有6,800元，合計可退稅8,800元。若王先生未申報，就無法領回這筆錢，若在期限後補申報，仍可依規定辦理退稅。

國稅局提醒，若未在報稅期間內申報，仍可攜帶本人、配偶及扶養親屬身分證明文件、印章及授權書等，到戶籍所在地國稅局查調所得後辦理補申報，切勿因「不用繳稅」就忽略退稅權益。