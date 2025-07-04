快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

未申報綜所稅 無法退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

今年報稅季已結束，部分民眾因全年綜合所得總額未達繳稅標準而未申報。財政部高雄國稅局提醒，民眾須辦理結算申報才能取得退稅，若沒能來得及在6月底前完成申報，記得趕緊補申報，以免喪失退稅權益。

依《所得稅法》規定，若中華民國境內居住個人，全年綜合所得總額未超過當年度免稅額與標準扣除額總和，原則上可免辦結算申報，但若有扣繳稅款或可抵減股利稅額想申請退還，就須主動辦理申報，才能依法核退。

舉例來說，王先生在2024年有股票股利所得8萬元、銀行利息所得4萬元，總收入為12萬元，低於當年免稅額與標準扣除額合計的22.8萬元，因此不需繳稅。

但王先生先前已扣繳2,000元稅款，且股利可抵減稅額有6,800元，合計可退稅8,800元。若王先生未申報，就無法領回這筆錢，若在期限後補申報，仍可依規定辦理退稅。

國稅局提醒，若未在報稅期間內申報，仍可攜帶本人、配偶及扶養親屬身分證明文件、印章及授權書等，到戶籍所在地國稅局查調所得後辦理補申報，切勿因「不用繳稅」就忽略退稅權益。

免稅額 國稅局 股利

延伸閱讀

闊氣媽送千萬房還貼心做一件事 國稅局抓包：兒要多繳12萬稅金

武林召集令？「國稅局」打錯...郵局招領通知單變「國術局」

「不用去機場退稅了」 北京王府井商圈即買即退

境外旅客限定！誠品超在地贈品展現「滿滿人情味」 網讚：喜歡到笑出來

相關新聞

父母贈房子女 留意三稅事

不少父母為了提早安排資產傳承，會考慮將名下房地產贈與子女，但財政部台北國稅局提醒，贈與房地不僅要申報贈與稅，還涉及土增稅...

繼承境外資產 要報遺產稅

富豪在全球布局資產日漸普遍，財政部高雄國稅局提醒，別以為「藏富海外」就能避得了遺產稅，民眾繼承海外資產，仍要列入遺產總額...

未申報綜所稅 無法退稅

今年報稅季已結束，部分民眾因全年綜合所得總額未達繳稅標準而未申報。財政部高雄國稅局提醒，民眾須辦理結算申報才能取得退稅，...

商品訂價 勿漏稅務成本

近年網路創業風氣興盛，財政部南區國稅局提醒，雖然開店門檻不高，但不少新手賣家在訂價時缺乏「含稅售價」的觀念，可能導致看似...

銀行保管箱別這樣用！他猝逝家人開箱全傻了：都要課遺產稅

為安全防盗 ，許多人會租用銀行保管箱，存放重要物件，珠寶首飾、黃金、外幣。資深地政士表示，如果都是珠寶黃金都是個人的沒問題，但千萬...

銀行保險箱非避稅避風港！專家示警恐開箱遺產稅地雷

使用銀行保管箱前要注意，專家提醒，若保管箱承租人往生，箱內的現金、外幣、黃金、珠寶等動產，只要無法提出證明屬他人所有，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。