繼承境外資產 要報遺產稅

富豪在全球布局資產日漸普遍，財政部高雄國稅局提醒，別以為「藏富海外」就能避得了遺產稅，民眾繼承海外資產，仍要列入遺產總額申報。

不少民眾透過匯款、設立海外帳戶或購買不動產、金融商品等方式，將財產轉往國外。然而，台灣的遺產稅是「屬地」兼「屬人」主義，也就是說，被繼承人是經常居住於境內的國民，已符合屬人主義，即便是海外遺產，仍要納入遺產總額申報，別以為「人在台灣、錢在海外」就能避稅。

舉例來說，小美（化名）於2023年12月去世，其家人阿肯在2024年3月申報遺產稅時，僅列國內不動產與存款，總額約1,800萬元。

後來因家族產生遺產分配爭議，另一位繼承人阿文主動揭露小美名下在香港仍有800萬元存款，尚未申報，經國稅局查證屬實，國稅局協助其於期限內補報，最終並未處罰，但若是逾期或被查獲，除了補稅外，還可能被加徵罰鍰。

依規定，遺產稅應自死亡日起六個月內申報，必要時可申請延長三個月；若已申報但遺漏部分財產，可在期限內主動補報，通常不會受罰，但若逾期或因檢舉、查核而補報，則可能挨罰。

國稅局強調，台灣目前已有「台版肥咖條款」（CRS）機制，金融機構每年定期辦理盡職審查及申報，並與日本、英國、澳大利亞等國家交換稅務資訊，換言之，過去難以查核的境外財產，如今愈來愈難隱匿，民眾千萬別心存僥倖，未誠實申報，恐難規避漏稅責任。