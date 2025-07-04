父母贈房子女 留意三稅事

不少父母為了提早安排資產傳承，會考慮將名下房地產贈與子女，但財政部台北國稅局提醒，贈與房地不僅要申報贈與稅，還涉及土增稅與契稅，且這兩筆稅費由誰負擔，將直接影響最後需負擔多少贈與稅；另也可留意贈與稅申報期限。

依規定，贈與土地時，應由受贈人繳納土地增值稅；贈與房屋則需由受贈人繳納契稅。若由受贈人自行繳納，這兩筆金額可自贈與總額中扣除，等於降低贈與稅的課稅基礎，有助節省稅金。

反之，若由贈與人幫忙出錢繳納，則會被視為額外贈與，需併入計算贈與總額，反而讓稅負增加。

舉例來說，母親美雅（化名）在2025年將總值1,300萬元的房地產贈與兒子小新，並產生土增稅120萬元與契稅2萬元，合計122萬元。若這122萬元由小新自己繳納，依法可從贈與金額中扣除，並加上當年度244萬元免稅額，只需就剩下的934萬元課稅，依10%稅率應繳贈與稅為93.4萬元。

但若這筆稅由美雅代為繳納，就會被視為「額外贈與」，需連同原本的1,300萬元一起申報，合計1,422萬元，實際課稅金額提高至1,056萬元，稅額也增至105.6萬元，等於要多繳12.2萬元。

除了注意贈與額之外，也要留意申報期限。有民眾向稽徵機關反映，贈與房地後已申報土增稅與契稅，但稅單尚未核發，眼見30天贈與稅申報期限將屆，是否會被處罰？國稅局對此說明，依《遺產及贈與稅法》規定，贈與日次日起30日內應申報贈與稅，但若已在期限內申報土增稅與契稅，則贈與稅申報期限可延長。

國稅局解釋，根據施行細則規定，納稅人若已依限申報土增稅或契稅，可在原本30日的申報期限中，扣除自申報日至收到稅單繳納期限這段期間，若兩者核課期限不同，以較長者為準。

舉例來說，甲君2025年4月10日贈與公告現值1,000萬元的房地給兒子，兒子同日就申報土增稅及契稅，稅單上，土增稅繳納期間為5月12日至6月10日、契稅繳納期間為4月21日至5月20日，贈與稅申報期限由贈與日次日開始起算30天，而此案可扣除期間4月10日至6月10日止，因此贈與稅申報期限應為7月10日。