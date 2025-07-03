銀行保管箱別這樣用！他猝逝家人開箱全傻了：都要課遺產稅

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
遺產示意圖。圖／AI生成
遺產示意圖。圖／AI生成

為安全防盜 ，許多人會租用銀行保管箱，存放重要物件，珠寶首飾、黃金、外幣。資深地政士表示，如果都是珠寶黃金都是個人的沒問題，但千萬別把太太嫁妝、兒女們彌月金飾或是長輩們寄放珠寶黃金也放在一起，否則當保管箱承租人意外往生時，可能就會面臨遺產稅問題。

最近有一例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位民眾生前租用了一個銀行保管箱，日前民眾發生意外身亡，依照遺產及贈與稅法第40條規定，保管箱內物品視為遺產，繼承人必須會同國稅局辦理開箱點檢、登記。

由於管箱存放什麼，子女及相關繼承人並不知道，會同國稅局辦理開箱時，像是坊間購買「盲盒」一般，充滿了緊張情緒，因為保管箱裡的貴重物品，都是國稅局課徵遺產稅的標的。

開箱以後，發現保管裡面除了被繼承人個人的外幣、黃金外，還包括和配偶結婚時的嫁妝、珠寶等貴重物品。這該怎麼辦？這個「盲盒」價值約300萬，是否會全部列入遺產總額內？

鄭文在表示，依照國稅局說法：被繼承人死亡前在金融或信託機關租有保管箱，該保管箱內之現金、外幣、黃金及珠寶飾品等資產，除符合遺產及贈與稅法第16條規定免計入遺產總額外，應屬被繼承人遺產，應併同申報遺產稅。

其中第11款中提到，被繼承人配偶及子女之原有財產或特有財產，經辦理登記或是確有證明者可排除。但是，保管箱中太太的珠寶嫁妝、兒女們的彌月金飾或是代替丈母娘保管的金條，因為都是動產，無法辦理登記，所以證明及舉證上都有相當的困難。

鄭文在提醒，有租用銀行或是信託機關保管箱的消費者，非自己的資產，應該要分開保管，不要全部放在一起，或全家只租一個共同保管，以免繼承發生時，繼承人得面臨開「盲盒」的緊張與煎熬，甚至得多繳大筆遺產稅。

國稅局 珠寶 遺產稅

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