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銀行保險箱非避稅避風港！專家示警恐開箱遺產稅地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
銀行保險箱示意圖。記者胡清揚／攝影
銀行保險箱示意圖。記者胡清揚／攝影

使用銀行保管箱前要注意，專家提醒，若保管箱承租人往生，箱內的現金、外幣、黃金、珠寶等動產，只要無法提出證明屬他人所有，都會被國稅局列入遺產課稅。

正業地政士事務所長鄭文在表示，許多家庭習慣將太太嫁妝、子女金飾或長輩寄放的財物通通放在同一保管箱，卻沒想到一旦繼承發生，這些財物若難以舉證，就會變成「被繼承人遺產」，多繳一大筆稅金。

鄭文在解釋，依《遺產及贈與稅法》規定，當被繼承人生前有在金融或信託機構租用保管箱，繼承人若要開啟保管箱，必須先通知國稅局會同開箱、登記，所列財產將納入遺產稅查核，舉凡裡面存放的珠寶首飾、金條、外幣現鈔，除非符合同法第16條規定，且能提出明確證明屬配偶、子女或他人所有，否則一律併入課稅範圍。

實務上，不少繼承人對保管箱內物品並不清楚，一旦開箱發現裡頭放有母親婚前嫁妝、子女彌月金飾，甚至外婆交付保管的金條，才驚覺「盲盒」開出高額稅金，卻又苦無證明排除。

鄭文在提醒，動產不像房地產有登記機制，若無收據、切結或轉帳紀錄，很難證明物品原屬他人，一旦無法排除所有權關係，這些財物就會被視為被繼承人的遺產資產。

因此，鄭文在建議，保管箱務必「各自分開」使用，非自己所有的貴重物品不要一同存放，以免繼承時變成稅務爭議，否則開箱那一刻，不只是情緒緊繃，更可能多繳一筆讓人痛心的遺產稅。

遺產稅

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