他突收房屋稅稅單驚呼「多年前早拆了」 稅務局解釋這樣說

王先生（化名）日前突然收到一張老鄰居轉交的繳款書，他困惑多年前已拆除的老房子，今年5月為何又收到房屋稅單，因土地早就出售，房子也早不復存在，怎麼還要繳房屋稅？台中稅務局對此給出解釋，呼籲民眾儘速檢查名下是否也有類似案例，應趕緊向稅務機關提出註銷稅籍申報。

台中稅務局指出，房屋若已拆除或倒塌不堪使用，納稅義務人應主動向所在地的地方稅務局申報註銷，房屋稅才會從申報當月起停止課徵，如果沒申報，系統仍會認定該房屋存在，導致房屋稅照常開徵。

稅務局提醒，房屋稅新制從2024年7月1日上路後，對於非自住的住家房屋，採「全國歸戶、全數累進」方式課稅，也就是把一個人持有的住家房屋全國戶數合併計算，愈多戶稅率愈高，此外，因為以往現值10萬元以下的房屋可以免稅，如今只限自然人名下、全國最多3戶享有免稅資格，超過部分則須照常繳納房屋稅。

因應制度改變，今年是房屋稅新制課徵的第一年，因此出現不少像王先生一樣多年未收到房屋稅單的民眾，突然收到稅單的情況。稅務局提醒，民眾留意名下是否仍登記有早已不存在的房屋，盡快向房屋所在地的稅務機關申報註銷稅籍，避免未來還要白繳房屋稅。