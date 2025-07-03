闊氣媽送千萬房還貼心做一件事 國稅局抓包：兒要多繳12萬稅金

不少父母在年歲漸長後，會考慮將名下房地產提早贈與給子女，作為資產傳承或節稅規劃的一環。不過，財政部台北國稅局提醒，贈與房地不只要繳納贈與稅，還涉及土地增值稅與契稅，而「誰來繳這筆錢」，竟會直接影響最終的贈與稅金額，千萬別忽略這關鍵細節。

依規定，贈與土地時應由受贈人繳納土地增值稅；贈與房屋則須由受贈人繳納契稅，這兩筆稅金若由受贈人自行繳納，得自贈與總額中扣除，等於降低贈與稅課稅基礎，有助節省稅金；反之，若是由贈與人代為出資繳納，則會被視為「額外贈與」，需再併入贈與總額後重新計算，結果反而要繳更多贈與稅。

舉例來說，母親美雅（化名）在2025年度將一筆總值1,300萬元的房地產贈與給兒子小新，其中土地公告現值與房屋評定現值合計即為1,300萬元，小新應負擔土地增值稅120萬元與契稅2萬元，合計122萬元。

如果這筆稅金由小新自行繳納，依現行規定，可從贈與總額中扣除122萬元，加上年度免稅額244萬元，僅需就餘額934萬元申報贈與稅，適用10%稅率後稅額為93.4萬元。

但若這122萬元由美雅出資幫忙繳納，因被視為額外贈與，必須併入贈與總額再一起計算，也就是說，贈與總額變成1,422萬元，扣除免稅額與該筆稅金後，剩下1,056萬元須課稅，贈與稅也跟著增加到105.6萬元，足足多出12.2萬元。

國稅局提醒，這類情況在實務上相當常見，很多人都認為父母幫忙繳稅是理所當然，卻沒注意這筆「代繳」會被視為額外贈與，導致整體贈與稅負增加。

國稅局建議，民眾若有意將不動產贈與給子女，在贈與前應先諮詢專業稅務意見，釐清由誰負擔土地增值稅與契稅的稅務效果，才能做出最有利的規劃，避免好意變負擔。