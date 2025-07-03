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買賣法拍地 當心兩大地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年不少投資人透過標下法院或行政執行署拍賣土地，因拍定價格往往低於市價，有不錯的獲利空間。但新竹縣稅務局提醒，法拍土地看似划算，卻暗藏兩大稅務風險，包含拍定價格、是否曾享免稅優惠，小心落入「高稅吃掉利潤」的陷阱。

新竹縣稅務局表示，投資人購買法拍土地時，應特別注意兩個重點，以免未來出售時必須負擔高額土增稅

首先，要檢視拍定價格是否明顯低於公告土地現值，若價差過大，該低價將被視為「前次移轉現值」，成為日後出售時計算土地增值稅的基準之一，可能因此埋下重稅地雷。

其次，須留意土地是否曾享有免稅優惠，例如農地或公共設施保留地等，使土地過去稅基偏低，一旦轉手交易，漲價總數額大增，稅負自然也跟著攀升。

依《土地稅法》規定，土地漲價總數額是牽動土增稅多寡重要因素，若購買土地時價格偏低，雖然當下看似撿便宜，但將來轉售時，由於買賣價差拉大，實際繳納的稅金反而可能遠超過預期，恐嚴重侵蝕原本的獲利空間。

舉例來說，王先生三年前在法拍市場以每坪2.8萬元購得一筆公告土地現值為5萬元的建地，近日以每坪6萬元出售，原估可賺每坪超過3萬元。但在申報時才驚覺，土增稅並非以5萬元當作成本來計算漲價總數額，而是以當初的拍定價2.8萬元作為「前次移轉現值」，計算下來稅額逼近百萬元，幾乎吃掉原本利潤。

稅務局提醒，法拍土地雖價格具有吸引力，但潛藏稅務風險絕不能忽視。

土增稅 漲價

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