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驗車合格 不代表沒欠稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少車主以為，只要愛車順利通過定期檢驗，就代表一切合法、沒有任何稅務問題，直到收到使用牌照稅的罰鍰通知書，才驚覺原來還有稅沒繳。台南市財稅局提醒，民眾車輛驗車合格並不等於已繳清牌照稅，若欠稅上路遭查獲，仍將依法處罰。

財稅局指出，民眾在辦理車輛新領牌、過戶、復駛等異動時，監理機關會查核使用牌照稅是否已繳清，因此比較不易有遺漏情形；但定期檢驗則不同，只需出示強制汽車責任保險證明文件即可完成，不會查核是否已繳清使用牌照稅，因此車主若只記得驗車時間，卻忽略繳稅期限，恐因欠稅上路挨罰。

依《使用牌照稅法》第28條規定，車輛若在欠繳牌照稅情況下仍上公共道路使用，經查獲除須補繳稅金外，還會面臨最高一倍罰鍰，例如應繳稅額為新台幣5,000元，最高可罰5,000元罰鍰，合計1萬元。

財稅局提醒，只要名下仍有登記車輛，每年都應主動留意使用牌照稅繳納期間。

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