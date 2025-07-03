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CFC 盈餘遞延課稅 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

受控外國公司（CFC）稅制上路後，符合條件的CFC盈餘即使保留不分配，也應視同分配、提前課稅。不過如果是未實現的特定金融資產（如股票、基金等）評價損益，可選擇先自CFC稅基排除，待實際處分時再計稅。

特定金融資產是指透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL），例如股票、基金等，這些資產的價格經常隨市場波動，上下變化劇烈。

國稅局提醒，企業若選擇採用遞延認列FVPL評價損益，須對其「所有直接持有的CFC」一致採用相同的會計處理方式，且一經擇定後不得變更。

財政部南區國稅局表示，CFC制度自2023年起實施，企業持有符合CFC定義的外國企業股份或資本額、且不符合豁免條件，應認列CFC投資收益，計入當年度所得額課稅。這項制度是為了避免企業刻意將盈餘留在海外、不分配，藉此避稅。

不過這項制度也帶來稅務問題，CFC持有FVPL，短期損益波動較大，卻必須計稅，財政部在2023年已放寬規定，給予納稅人選擇權，可選擇延後將這類資產損益列入CFC盈餘，等到未來處分或重分類時再以實現數計入CFC年度盈餘，完整反映真實損益。

舉例來說，甲公司持有CFC乙公司，乙公司在2024年2月以1,000萬元購入一批股票，屬於FVPL，年底時帳面價值漲到1,200萬元，產生200萬元的評價利益。

但實際上公司並未處分股票，僅為帳面價值變動，甲公司可選擇遞延認列，申報2024年CFC時，可先排除這200萬元的FVPL評價損益。

隨後股票在2025年3月以1,500萬元出售，甲公司此時再計算FVPL調整數500萬元，在申報2025年度CFC盈餘時，列入計稅。

國稅局提醒，企業須依規定提供完整申報資料與文件，否則自未依規定年度起，十年內不得再適用遞延認列規定，且過去尚未認列的帳面損益，將須一併計入當年度盈餘課稅，恐造成突如其來的稅負壓力。

國稅局建議，企業如有投資海外子公司，且該子公司持有金融商品或其他以FVPL列帳的資產，應審慎評估是否採用遞延認列機制，並確認適用方式、統一處理原則及相關文件準備情形。

國稅局 股票

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