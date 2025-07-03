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收取違約金 要開發票
財政部北區國稅局提醒，企業在交易過程中若收取違約金，且相關款項與銷售貨物或勞務有關，營業人就必須開立統一發票並報繳營業稅，否則恐面臨補稅與罰鍰。
北區國稅局說明，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，只要因銷售貨物或勞務所收取的代價，不論名稱為價金、賠償、補貼、違約金或其他費用，都應計入銷售額，依法課徵營業稅，像是賣方因買方毀約而收到的違約金，實質上仍屬銷售交易的一部分，不能僅開立收據了事。
實務上有營業人因此受罰。國稅局舉例，一間裝修公司與客戶小花（化名）簽訂裝修合約後，客戶中途喊停，雙方協議由客戶支付75萬餘元作為損害賠償，該公司雖於2024年收款，但僅開立收據，未開發票，經查獲後，國稅局除補徵3萬餘元稅額外，並依法裁罰同額罰鍰，合計約6萬元。
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