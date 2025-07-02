投保法修正案最快月底上路…董監涉不法 可跨公司解任

經濟日報／ 記者廖珮君歐芯萌／台北報導

立法院會昨（1）日三讀通過《證券與期貨投資人保護法》（投保法）部分修正草案，預計最快7月底、8月初上路。

證期局副局長高晶萍說，修正重點是增加財報不實、非常規交易、侵占或背信等不法行為獨立事由，投保中心可「跨公司」解任董事

例如甲董事在A公司財報不實卻卸任，跑去B公司當董事，過去不能做解任訴訟，新制則認定甲董事已不適格，賦予投保中心可跨公司做解任訴訟。

據金管會掌握，過去證券詐欺中，光財報不實就占了四成。過去法官審理案件時，投保中心需舉證因財報不實，導致損害投資人權益的因果關係，舉證困難、訴訟效率也低。

高晶萍說，新法讓財報不實等不法行為變成「獨立事由」，只要投保中心提起解任董監事訴訟，不需舉證因果關係，法院就可做審判，提高審理與訴訟效率。

財報 董事 投保中心

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