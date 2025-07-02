欠稅大戶 又是熟面孔

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（1）日公告欠稅大戶，全國公告件數共868件，金額合計828億元，公告名單多為熟面孔，股市聞人黃任中家族合計欠稅約34億元，仍是欠稅最大戶。

除熟面孔，個人、營利事業欠稅前20名各有一位新進榜。個人榜單中新進榜的納稅人江昭一，是被國稅局抓到以「賣股份」規避營所稅，營利事業是遠向建設。

稽徵機關每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」，今年全國公告868件，金額約828億元，與去年公告資料相比，件數減少47件、金額減少66億元。

個人欠稅最大戶仍為已故股市聞人黃任中，因積欠綜所稅，欠稅與罰鍰金額達19.5億元；第二名為高雄黃承志家族，綜所稅、遺產稅與罰鍰合計約15.2億元；黃任中姊姊夏黃新平為第三名，欠稅12.7億元；台南魏氏家族以約8.1億元排名第四；第五名為欠贈與稅約6.8億元的淡水農民李秀隆。

個人欠稅新進榜的江昭一排名第15，因積欠綜所稅，合計欠稅與罰鍰3.2億元。江昭一被國稅局發現疑似以「賣股份」規避營所稅，後續又將出售股份與不動產所得匯至美國，遭認定將財產隱匿移轉國外，意圖避稅。

綜所稅 營所稅 國稅局

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財政部公布欠稅大戶名單 2新面孔上榜

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