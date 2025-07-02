2025報稅／減稅效應 綜所稅退稅額增13%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部昨（1）日公布所得稅受理申報案件初步統計結果，綜合所得稅與營利事業所得稅的申報件數較前一年度分別增加了1.82％、2.91％，綜所稅稅收淨額年減1.16％、營所稅則成長了1.1％，兩者合計稅收淨額8,973.94億元，較前一年度成長近1％。

觀察綜所稅表現，今年申報去年度綜所稅，除稅收淨額減1.16％外，退稅金額672.04億元，則年增13.93％。總稅額減、退稅增加，反映出綜所稅調整課稅級距、調高免稅額、扣除額與每人基本生活費等減稅利多。

今年申報去年度所得稅，已於6月30日完成。綜所稅部分，總申報件數697萬6,278件，較前一年度增加12萬4,833件，成長1.82％；總自繳稅額3,380.41億元（含最低稅負申報稅額286.83億元），年增1.52％。退稅金額672.04億元，增加82.17億元、年增13.93％；總自繳稅額減除退稅金額後的稅收淨額2,708.37億元，較上年度稅收淨額2,740.02億元，減少31.65億元，減少1.16％。

財政部初步分析，結算申報件數略為增加，而總自繳稅額增加主要是因最低稅負申報稅額較前一年度增加90.29億元，退稅金額增加、稅收淨額減少，則與減稅利多有關。

營所稅部分，總申報件數112萬4,490件，較前一年度增加31,776件，成長2.91％；總自繳稅額6,265.57億元，增加67.99億元，年增加1.1％。

境外電商申報營利事業所得稅件數則為167件，申報應納稅額為24.34億元。初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額增加，主要是因為部分公司去年度的獲利成長。

另外，報稅季雖然結束，財政部提醒，若是民眾忘記繳稅，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳 並加計利息，可免予處罰。

財政部表示，綜所稅補報只需三步驟，包括主動向戶籍所在地國稅局辦理人工申報，如不便前往，本人可就近任一國稅局查調所得及填寫申報書，繳稅案件可持「綜所稅自動補報稅額繳款書 」至代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納；最後將申報書、繳款書及相關證明文件送至戶籍所在地國稅局。

綜所稅 綜合所得稅

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