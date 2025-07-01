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多管齊下加強追欠稅 財部：近15年徵起逾182億元

中央社／ 台北1日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

近年不少重大欠稅案因追稅期屆滿而註銷，且因欠稅人財產多已執行完畢，即便有財產，也是有產權糾紛的不動產等，導致徵起不易。財政部表示，已跨機關合作分析查核異常金流，並定期交查財產，近15年徵起逾新台幣182.6億元。

各稅捐稽徵機關每年7月1日會針對轄內納稅義務人個人累計欠稅逾新台幣1000萬元，或營利事業累計欠稅逾5000萬元的確定案件，公告其欠稅資料，以利加強稅捐徵起。

欠稅案件的追稅期包含「徵收期」加「執行期」，2007年修法，明訂「執行期」最長10年，加上「徵收期」5年，前後最長可追稅15年。

不過，近年來公告的全國重大欠稅案件與金額，大致呈現年減趨勢，關鍵在於2007年3月5日以後移送執行的部分案件，執行、徵收期間超過15年，因而註銷所致，即自2022年開始的往後年度，註銷案件逐漸增加。

財政部進一步說明，公告重大欠稅案件徵起不易原因，主要是欠稅人財產多已執行或承受完畢，即便其尚有財產，亦多為年代久遠查無行蹤的車輛、未辦保存登記的建物，以及設有高額抵押權，或共有人眾多、有產權糾紛的不動產。

為督促各稅捐稽徵機關加強欠稅清理，財政部表示，目前已推動多項措施，包含強化與行政執行機關合作機制，積極分析查核異常資金流向及消費情形，並定期召開會議，共同討論突破案情，以便行政執行機關向法院聲請拘提、管收或核發禁止命令。

同時，財政部指出，利用稅務資訊系統定期交查欠稅人的財產、所得、存款、勞健保、公共工程承攬、抵押債權、船舶、航空器、集保、信託、營業銷項、遺產稅申報、保險憑證、土地增值稅及契稅申報等資料，積極發掘欠稅人可供執行標的，提供行政執行機關運用。

欠稅案件徵起情況方面，財政部統計，從2010年起至今年3月底，合計徵起逾182.6億元。

遺產稅 追稅 財政部 新台幣

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