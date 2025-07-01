申報資料統整中！初步統計今年綜所稅收較去年少 財政部分析原因

113年度所得稅結算申報昨天完成，財政部財政資訊中心初步統計，截至6月30日的總申報件數及繳稅金額與去年最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較去年度增加，但綜所稅稅收淨額較上年度減少，營所得稅收淨額較上年度增加。

財政部指出，綜合所得稅方面，總申報件數697萬6278件，較上年度的685萬1445件增加12萬4833件，成長1.82%；總自繳稅額3380.41億元（含最低稅負申報稅額286.83億元），較上年度3329.89億元增加50.52億元；退稅金額672.04億元，較上年度589.87億元增加82.17億元；總自繳稅額減除退稅金額後，稅收淨額2708.37億元，較上年度稅收淨額2740.02億元減少31.65億元、減幅1.16%。

財政部初步分析，結算申報件數略為增加，總自繳稅額增加主要是因最低稅負申報稅額增加（較上年度增加90.29億元），退稅金額增加及稅收淨額減少，推估是因調整113年度綜合所得稅課稅級距及調高免稅額、扣除額與每人基本生活所需費用金額所致。

至於營利事業所得稅總申報件數112萬4490件，較上年度109萬2714件增加3萬1776件、成長2.91%；總自繳稅額6265.57億元，較上年度6197.58億元增加67.99億元、增幅1.1%。此外，境外電商申報營利事業所得稅件數167件，申報應納稅額24.34億元。

財政部初步分析，營所稅申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額增加，主要是部分公司113年度獲利較上年度成長所致。

但財部官員指出，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。