快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

申報資料統整中！初步統計今年綜所稅收較去年少 財政部分析原因

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部財政資訊中心初步統計，截至6月30日的總申報件數及繳稅金額與去年最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較去年度增加，但綜所稅稅收淨額較上年度減少。本報資料照片
財政部財政資訊中心初步統計，截至6月30日的總申報件數及繳稅金額與去年最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較去年度增加，但綜所稅稅收淨額較上年度減少。本報資料照片

113年度所得稅結算申報昨天完成，財政部財政資訊中心初步統計，截至6月30日的總申報件數及繳稅金額與去年最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均較去年度增加，但綜所稅稅收淨額較上年度減少，營所得稅收淨額較上年度增加。

財政部指出，綜合所得稅方面，總申報件數697萬6278件，較上年度的685萬1445件增加12萬4833件，成長1.82%；總自繳稅額3380.41億元（含最低稅負申報稅額286.83億元），較上年度3329.89億元增加50.52億元；退稅金額672.04億元，較上年度589.87億元增加82.17億元；總自繳稅額減除退稅金額後，稅收淨額2708.37億元，較上年度稅收淨額2740.02億元減少31.65億元、減幅1.16%。

財政部初步分析，結算申報件數略為增加，總自繳稅額增加主要是因最低稅負申報稅額增加（較上年度增加90.29億元），退稅金額增加及稅收淨額減少，推估是因調整113年度綜合所得稅課稅級距及調高免稅額、扣除額與每人基本生活所需費用金額所致。

至於營利事業所得稅總申報件數112萬4490件，較上年度109萬2714件增加3萬1776件、成長2.91%；總自繳稅額6265.57億元，較上年度6197.58億元增加67.99億元、增幅1.1%。此外，境外電商申報營利事業所得稅件數167件，申報應納稅額24.34億元。

財政部初步分析，營所稅申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額增加，主要是部分公司113年度獲利較上年度成長所致。

但財部官員指出，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

財政部 綜合所得稅 結算申報 報稅

延伸閱讀

欠鉅款逃大陸多年！陳由豪被擠出欠稅20大個人榜 財部曝原因

中獎小確幸 財部：5-12月每期加碼70萬組雲端發票專屬獎500元獎

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

立院三讀 國際保險業務分公司免稅優惠再延10年

相關新聞

欠鉅款逃大陸多年！陳由豪被擠出欠稅20大個人榜 財部曝原因

前東帝士集團總裁陳由豪欠稅超過新台幣4.3億元，2024年居個人欠稅大戶第11名。不過，根據財政部今天公布的最新前20大...

申報資料統整中！初步統計今年綜所稅收較去年少 財政部分析原因

113年度所得稅結算申報昨天完成，財政部財政資訊中心初步統計，截至6月30日的總申報件數及繳稅金額與去年最終統計數比較，...

中獎小確幸 財部：5-12月每期加碼70萬組雲端發票專屬獎500元獎

財政部賦稅署今日宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，享有更...

財政部公布欠稅大戶名單 2新面孔上榜

財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，欠稅大戶合計共欠逾828億元，個人與營利事業排...

攬才專法擴大優稅 過頭關

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才...

綜所稅申報專冊公布…43%免繳稅 七戶所得逾千萬

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅；其中綜合所得在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。