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中獎小確幸 財部：5-12月每期加碼70萬組雲端發票專屬獎500元獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署今天宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組。圖／本報資料照片
財政部賦稅署今天宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組。圖／本報資料照片

財政部賦稅署今日宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，享有更多中獎的小確幸。

賦稅署官員說，今年1-4月期每期統一發票開獎獎別及組數，比照去年9-12月期每期開獎獎別及組數規劃開出1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎245萬組。

官員表示，因今年度統一發票給獎經費凍結30%之專案報告經立法院財政委員會審查完竣，准予動支，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，規畫今年5-12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會。

賦稅署提醒，民眾消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，也可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會。

雲端 財政部 統一發票

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