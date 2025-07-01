財政部公布欠稅大戶名單 2新面孔上榜

財政部各區國稅局每年7月1日依法公告「重大欠稅案件」。財政部上午更新名單，欠稅大戶合計共欠逾828億元，個人與營利事業排行榜上多數欠稅大戶仍多為熟面孔，包括已故股市聞人黃任中、知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店等，但也有營利事業與個人欠稅大戶都有新面孔上榜。

去年個人欠稅最大戶，仍為已故股市聞人黃任中，因積欠綜所稅，欠稅與罰鍰金額達19.54億元；第二名為高雄黃承志家族，欠綜所稅與遺產稅與罰鍰合計約15.22億元；黃任中姊姊夏黃新平為第三名、欠稅12.74億元；台南魏氏家族以約8.15億元排名第四，第五名則為欠贈與稅約6.8億元的淡水農民李秀隆。

在個人欠稅大戶中，今年也出現新面孔，個人欠稅排名第15的江昭一，因積欠綜所稅，合計欠稅與罰鍰為3.2億元。根據法院判決書內容，江昭一於2020年出售名下公司股份給皇翔公司，但被國稅局發現疑似以「賣股份」的方式來規避營所稅，後續江昭一在出售台北市中山區南京東路一段的六筆不動產獲得8,300多萬元，但他2022年時將出售股份與不動產合計8.9億元的所得匯至美國，遭認定顯有將財產隱匿移轉至國外情事，意圖規避稅捐執行。

營利事業方面，過去全國欠稅最大戶環亞大飯店因追稅期屆滿，註銷17.4億元，欠稅與罰鍰金額剩7.1億元，滑落至第11名；因此知名八大行業「金錢豹」旗下的松竹皇宮大酒店、紅頂酒家、博達科技提升至前三。

營利事業也有新面孔，排名第七的遠向建設因欠營所稅8.3億元上榜。遠向建設過去為遠東航空董事長張綱維旗下的建設公司，後來因遠東航空需要周轉、借款十億元，但後續因無力償還，以遠向建設股權轉讓方式讓予王陸雄，但因為遭台北國稅局發現積欠109年營所稅而啟動追稅。

依據《稅捐稽徵法》等法令規定，各稅捐稽徵機關對於重大欠稅案件，亦即個人累計欠稅金額逾1,000萬元、營利事業累計欠稅金額逾5,000萬元的確定案件，將於今年7月1日8時起至12月31日24時止，依法在各稅捐機關網站公告。現行稅捐稽徵法規定的欠稅案件分為兩種，2007年3月6日後新增的欠稅案件，追稅期為15年；2007年3月5日前的陳年舊案，例如黃任中的欠稅執行期間至2032年3月4日。