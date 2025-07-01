112年度綜所稅申報專冊公布 43%免繳稅 七戶所得逾千萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部30日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅。路透
財政部30日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅。路透

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅；其中綜合所得在200萬元以上卻免繳稅者共356戶，所得1,000萬元以上有七戶免繳稅，當中更有兩戶為所得2,000萬元以上。

高所得大戶節稅有方，據了解，多數有錢人節稅方式，不外乎是透過捐贈節稅，或是列舉醫藥費。不過財政部近年也持續緊盯申報情形，對於納稅人列報相關扣除額並非照單全收，若不符規定都會剔除補稅；此外免繳綜所稅也未必免納最低稅負。

財政部公布最新綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，約301.8萬戶免繳綜所稅、占比為43.8%，247.2萬戶為稅率5％、占比為35.9%，77.9萬戶稅率為12%、占比為11.3%，代表九成納稅人適用稅率在12％以下。至於稅率40%以上的高所得者約7.2萬戶，占比約1.1%。

值得注意的是，在免繳稅的301.8萬戶中，在綜合所得總額在200萬以上有356戶，500萬以上仍免繳稅的也有15戶，包括總額500萬至700萬元六戶、700萬至1,000萬元兩戶、1,000萬至2,000萬元五戶、2,000萬元以上兩戶。

若觀察綜所稅總所得20分位申報統計，第1分位（最低的5%），不含股利及盈餘分開計稅之股利所得總所得平均數為4.3萬元，第20分位（最高5%），總所得平均數則為540.8萬元，也就是金字塔的兩端相差近125倍。

財政部 綜所稅

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