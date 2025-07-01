快訊

臉書系統缺失情節重大違反打詐專法 數發部重罰1500萬元

今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

攬才專法擴大優稅 過頭關

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才租稅誘因，現行為年薪超過300萬元部分可折半課稅，朝野立委都同意調降至200萬元，不過財政部則持反對意見，全案送院會協商。

立法院昨日初審通過攬才專法修法，為強化國際人才吸引力，與行政院版本相較，有三大項修正。第一，原本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元，希望擴大租稅誘因，這也是昨日討論最為熱烈的條文。

民進黨立委蔡易餘等人提案修正攬才專法第22條，將外國特定專才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元，朝野立委都持贊成意見，國發會副主委詹方冠也表示，為提高留才競爭力，國發會贊成將租稅優惠門檻下修。

不過財政部賦稅署堅持，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，此外，以適用現行300萬元門檻，實質稅率已由40%下降至15%，主張維持300萬元門檻，已經足夠。從2018年至2023年已因此條款已經損失40餘億元稅收。

第二項修正是針對外國專業人才來台工作免二年工作經驗，由政院版本世界大學排名前1,000大，進一步放寬至前1,500大。

第三，放寬外國專業人才永居申請折抵在我國居留期限，政院版本是在台取得博士學位折抵二年、碩士學位折抵一年，昨日立法院初審通過為博士學位折抵三年、碩士學位折抵二年。

立法院 專法 國發會

延伸閱讀

攬才專法租稅優惠無共識 送朝野協商

貧富差距擴大？財部：台灣每人吉尼係數低於美中日韓

「與惡2」首度進立法院拍大亂鬥 薛仕凌被當人肉沙包

AI新十大建設 國發會：五類法規須修正

相關新聞

攬才專法擴大優稅 過頭關

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才...

綜所稅申報專冊公布…43%免繳稅 七戶所得逾千萬

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅；其中綜合所得在...

2025報稅／海外虧損抵稅 限同類所得

財政部台北國稅局表示，民眾申報海外所得，不能將同年度海外財產損失拿去抵扣其他類別的海外所得，提醒民眾投資海外金融商品時，...

2025報稅／共享車位租金收入 要稅

透過共享平台出租自家停車位成為新興商業模式，財政部台北國稅局提醒，透過這種方式出租車位時，所取得的分潤或租金收入，依稅法...

生前賣地尾款 列入遺產

出售土地還沒拿到的尾款，也算遺產。財政部高雄國稅局提醒，如果被繼承人生前賣出不動產，但在過世前尚未完成過戶，且尾款還沒拿...

贈與股票 免課證交稅

財政部台北國稅局表示，民眾若將股票贈與他人，不屬買賣行為，因此無須繳納證券交易稅；但仍應依法辦理贈與稅申報，否則將無法完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。