攬才專法擴大優稅 過頭關

立法院經濟委員會昨（30）日審查《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正草案，完成初審。其中針對外國特定專業人士留才租稅誘因，現行為年薪超過300萬元部分可折半課稅，朝野立委都同意調降至200萬元，不過財政部則持反對意見，全案送院會協商。

立法院昨日初審通過攬才專法修法，為強化國際人才吸引力，與行政院版本相較，有三大項修正。第一，原本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元，希望擴大租稅誘因，這也是昨日討論最為熱烈的條文。

民進黨立委蔡易餘等人提案修正攬才專法第22條，將外國特定專才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元，朝野立委都持贊成意見，國發會副主委詹方冠也表示，為提高留才競爭力，國發會贊成將租稅優惠門檻下修。

不過財政部賦稅署堅持，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，此外，以適用現行300萬元門檻，實質稅率已由40%下降至15%，主張維持300萬元門檻，已經足夠。從2018年至2023年已因此條款已經損失40餘億元稅收。

第二項修正是針對外國專業人才來台工作免二年工作經驗，由政院版本世界大學排名前1,000大，進一步放寬至前1,500大。

第三，放寬外國專業人才永居申請折抵在我國居留期限，政院版本是在台取得博士學位折抵二年、碩士學位折抵一年，昨日立法院初審通過為博士學位折抵三年、碩士學位折抵二年。