7個千萬大戶「節稅有方」 去年免繳稅

一一三年度綜所稅申報昨天截止，財政部昨公布一一二年綜所稅統計資料，有十五戶年所得超過五百萬元的申報戶「節稅有方」，一毛稅都不用繳，其中甚至有兩戶的年所得超過兩千萬元。

資深會計師表示，一一二年度的課稅級距金額，所得淨額四七二萬元以上適用百分之四十的稅率，依照往例，這些免繳稅的高所得者絕大多數是採列舉扣除申報，其中又以列報扣除無限額的醫療費用支出為主，此外，列報捐贈扣除的金額也不低。賦稅署官員則說，會進一步分析這些免繳稅的高所得者樣態。

財政部昨公告「一一二年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，在當年度約六八八萬綜所稅申報戶中，有近三○一點八萬戶免繳稅、比率為百分之四十三點八五，其中多數為一般薪資所得者或中低收入申報戶。細部分析，二四七點二萬戶適用稅率百分之五、占比百分之十一點三二，七十七點九萬戶稅率為百分之十二、占比百分之十一點三二，代表九成免繳稅的申報戶都在稅率百分之十二以下。

此外，適用稅率百分之四十以上的免繳稅大戶，也有七萬二七七三戶，占比約為百分之一點一。

值得注意的是，在免繳稅的三○一點八萬戶中，綜合所得總額超過兩百萬元的有三五六戶，五百萬以上的有十五戶，包括五百萬至七百萬元有六戶、七百萬至一千萬元兩戶、一千萬至兩千萬元五戶、兩千萬元以上兩戶。

若以綜所稅總所得廿分位申報統計來看「貧富差距」，第一分位（最低的百分之五），不含股利及盈餘分開計稅之股利所得的總所得平均數為四點三萬元，第廿分位（最高百分之五），總所得平均數則為五四○點八萬元，也就是金字塔的兩端相差近一二六倍。