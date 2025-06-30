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攬才專法租稅優惠無共識 送朝野協商

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導

立法院經濟委會昨審查「外國專業人才延攬及僱用法（攬才專法）」修正草案，針對外國特定專業人士留才租稅誘因，在朝野立委聯手下，將政院版本超過年薪三百萬元部分可折半課稅的優惠，調降至兩百萬元，財政部賦稅署官員以須考量公平性與衡平性表達疑慮，最後修法草案雖完成初審，但全案送交院會協商。

經委會初審通過攬才專法修正草案，與行政院版本相較有三大修正，除了降低租稅優惠門檻，還包括外國專業人才來台工作免兩年工作經驗，放寬至世界大學排名前一千五百大、外國專業人才在台就學的居留期間折抵，放寬為博士折抵三年、碩士折抵兩年。

其中針對調降外國特定專業人才租稅優惠門檻，賦稅署副署長倪麗心指出，國際人才是各個企業競相爭取，薪資本就比較高，此租稅條文是「超國民待遇」，本國人才不能適用，下修必須考慮到國內人才衡平性，應審慎考量，尤其目前適用此租稅優惠的高階人才平均年薪都在七百萬元以上，三百萬元門檻已經夠用。國發會副主委詹方冠則說，為提高留才競爭力，贊成將租稅優惠門檻下修至兩百萬元，實際上要人進來才課得到稅。

民進黨召委蔡易餘表示，為增加搶人才競爭力，應比照新加坡或香港，進一步提高租稅優惠，立委林岱樺、陳超明也主張，誘因不足就搶不到人，且兩百萬與三百萬元的落差不大，最終就依民進黨立委提案的兩百萬元版本初審通過。

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