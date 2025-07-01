贈與股票 免課證交稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾若將股票贈與他人，不屬買賣行為，因此無須繳納證券交易稅；但仍應依法辦理贈與稅申報，否則將無法完成股票過戶手續，甚至可能因漏報遭補稅或處罰。

國稅局說明，依《證券交易稅條例》規定，凡買賣公司發行股票，屬有價證券交易，依法應課徵證交稅，但若是透過贈與方式移轉，則不屬於「買賣」行為，因此無須繳納證交稅。

儘管免繳證交稅，民眾仍需依《遺產及贈與稅法》規定辦理贈與稅申報，贈與人應主動向稅捐機關申報，並依法取得證明，作為後續股票過戶的必要文件，若未完成申報，即便雙方同意，恐無法完成過戶。

國稅局提醒，現行每位贈與人每年享244萬元免稅額，不論贈與對象是子女、親屬或朋友，當年贈與總額未超過者可免納贈與稅。

贈與稅 證交稅 股票

延伸閱讀

貧富差距擴大？財部：台灣每人吉尼係數低於美中日韓

把握報稅最後一天！ 逾期申報每3日加徵1%滯納金

遺產稅分期繳 最長三年

老翁把土地給獨子必課徵贈與稅？ 2種情形例外、「三角移轉」恐觸法

相關新聞

112年度綜所稅申報專冊公布 43%免繳稅 七戶所得逾千萬

財政部昨（30）日公布112年度綜所稅申報初步核定專冊，當年度688萬綜所稅申報戶中，有43.8%免繳稅；其中綜合所得在...

2025報稅／海外虧損抵稅 限同類所得

財政部台北國稅局表示，民眾申報海外所得，不能將同年度海外財產損失拿去抵扣其他類別的海外所得，提醒民眾投資海外金融商品時，...

2025報稅／共享車位租金收入 要稅

透過共享平台出租自家停車位成為新興商業模式，財政部台北國稅局提醒，透過這種方式出租車位時，所取得的分潤或租金收入，依稅法...

生前賣地尾款 列入遺產

出售土地還沒拿到的尾款，也算遺產。財政部高雄國稅局提醒，如果被繼承人生前賣出不動產，但在過世前尚未完成過戶，且尾款還沒拿...

贈與股票 免課證交稅

財政部台北國稅局表示，民眾若將股票贈與他人，不屬買賣行為，因此無須繳納證券交易稅；但仍應依法辦理贈與稅申報，否則將無法完...

7個千萬大戶「節稅有方」 去年免繳稅

一一三年度綜所稅申報昨天截止，財政部昨公布一一二年綜所稅統計資料，有十五戶年所得超過五百萬元的申報戶「節稅有方」，一毛稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。