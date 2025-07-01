贈與股票 免課證交稅
財政部台北國稅局表示，民眾若將股票贈與他人，不屬買賣行為，因此無須繳納證券交易稅；但仍應依法辦理贈與稅申報，否則將無法完成股票過戶手續，甚至可能因漏報遭補稅或處罰。
國稅局說明，依《證券交易稅條例》規定，凡買賣公司發行股票，屬有價證券交易，依法應課徵證交稅，但若是透過贈與方式移轉，則不屬於「買賣」行為，因此無須繳納證交稅。
儘管免繳證交稅，民眾仍需依《遺產及贈與稅法》規定辦理贈與稅申報，贈與人應主動向稅捐機關申報，並依法取得證明，作為後續股票過戶的必要文件，若未完成申報，即便雙方同意，恐無法完成過戶。
國稅局提醒，現行每位贈與人每年享244萬元免稅額，不論贈與對象是子女、親屬或朋友，當年贈與總額未超過者可免納贈與稅。
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