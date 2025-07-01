生前賣地尾款 列入遺產

出售土地還沒拿到的尾款，也算遺產。財政部高雄國稅局提醒，如果被繼承人生前賣出不動產，但在過世前尚未完成過戶，且尾款還沒拿到，那筆尾款就算是「應收債權」，也要列入遺產稅申報。

國稅局表示，很多人只記得申報土地和現金，卻漏了未收尾款，若被查到不但要補稅，還可能被罰。

舉例來說，小光2025年4月30日和小強簽約賣地，成交價2,000萬元，當時先收了500萬元，剩下的1,500萬元還沒拿到，沒想到小光在2025年5月10日就過世了，該筆土地在小光過世時的公告現值為400萬元。

因土地還沒完成過戶，所以這筆土地仍屬小光的遺產，繼承人阿霞申報遺產稅時，要列入小光名下的500萬元銀行存款、土地公告現值400萬元（同時也可列為扣除的未償債務），以及尚未收取的1,500萬元尾款，尾款就要當作遺產的「應收債權」列入課稅範圍。國稅局解釋，實際上，只要錢還沒收到，那就是遺產，不管有沒有入帳，都不能忽略。