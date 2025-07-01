2025報稅／共享車位租金收入 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

透過共享平台出租自家停車位成為新興商業模式，財政部台北國稅局提醒，透過這種方式出租車位時，所取得的分潤或租金收入，依稅法規定均屬「租賃所得」，應列入綜合所得稅辦理結算申報，不可忽略。

國稅局說明，這類共享車位的合作模式多元，像是透過應用程式（App）預約系統等雲端管理模式，常見運作包含車位所有權人每月收取固定租金，或依平台收取停車費用按比例分潤，也有同時採用兩種方式。

國稅局強調，無論是採何種合作方式，只要是提供自有車位在特定時段供他人短期使用，所獲得報酬就屬租賃性質，依法應課稅，依《所得稅法》規定，應以實際收入減除必要費用與損耗後餘額作為申報金額。

至於如何計算可扣除費用？國稅局表示，若車位所有權人能提供相關支出證明，例如固定資產折舊、修理費、保險費或為出租車位所支付的合理必要費用等，可核實列舉申報。

若無法提供單據，也可依財政部公布的「財產租賃必要損耗及費用標準」計算，直接按租金收入43%作為必要費用扣除。

舉例來說，小明與雲端平台合作，將其社區地下停車位閒置時段開放給臨時停車者使用，一年共取得收入8萬元，若能提出相關支出單據，可核實列舉申報；若無單據，則可依43%的標準扣除費用。

國稅局提醒，參與車位共享不僅能提升資產利用效率，也有助減少都市停車亂象，然而創造收入之餘仍應依法誠實申報所得。

雲端平台 租金 國稅局

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