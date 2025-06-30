會賺錢又懂節稅 15戶年所得逾500萬元免繳綜所稅

據財政部今天公布112年度綜所稅統計，有15戶綜合所得總額超過新台幣500萬元的申報戶，不只懂賺錢，更透過種種節稅手段，一毛綜所稅都不用繳，其中甚至有2戶年所得超過2000萬元。

財政部今天公告「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，綜合所得總額平均數以新竹市152.4萬元續居全台之首，新竹縣以135.3萬元排名第2，台北市128.7萬元排名第3。

最富里方面，台北市松山區中華里以黑馬之姿，擠下有竹科新貴匯聚地之稱的新竹市東區關新里，居全國第1，綜合所得總額平均數高達526.6萬元，但中位數僅有98.4萬元，反映中華里並不均富。

觀察各縣市申報的各類所得平均每戶金額，以薪資所得而言，新竹市以119萬元拔得頭籌，新竹縣107.4萬元居次，台北市83.9萬元排名第3。若以股利所得來說，台北市以42萬元冠居全台，新竹市27.5萬元排名第2，不過，其餘20縣市都低於全國平均的16.4萬元。

另外，據統計，112年度約688萬綜所稅申報戶中，所得淨額為零、免繳稅者有近301.8萬戶，其中多為普通受薪階級或中低所得家戶，不過，有15戶是年所得超過500萬元以上者，顯示富者不只深諳賺錢之道，也懂得透過種種節稅手段，免繳綜所稅。

這15戶節稅有方的申報戶，包含綜合所得總額500萬至700萬元6戶、700萬至1000萬元2戶、1000萬至2000萬元5戶、2000萬元以上2戶。

對於綜合所得額高、最終需繳稅的所得淨額為「零」案件，各區國稅局會定期查核，檢視其免稅額、各類扣除額及列舉扣除額情形，以確定是否為合法節稅，維護租稅公平。

按規定，納稅義務人各項扣除額、免稅額，都可在計稅時扣抵，尤其醫藥費、捐贈扣除額等，更是金字塔頂端族群常運用的合法節稅方式。

財政部說明，此稽徵統計資料為課稅資料，未包括納稅義務人取自於「政府移轉支出」（例如政府補助款）的所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接作為衡量國民所得或貧富差距的依據，相關家戶所得資料應以行政院主計總處發布的資料為準。