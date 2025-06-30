打敗竹市關新里 台北市松山區中華里奪「全台最富里」
財政部公布最新綜所稅統計專冊，台北市松山區中華里2023年以平均綜合所得526.6萬元，打敗竹科新貴匯聚的新竹市關新里成為「全台最富里」。
財政部公布「112年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，據統計，綜所稅申報戶約688.3萬戶。受到竹科新貴生活圈，綜合所得總額平均數仍然以新竹市152.4萬元、新竹縣135.3萬元，繼續占據全台前二，台北市以128.7萬元排名第3。
以各縣市鄉鎮村里統計分析，2023年「最富里」，由台北市松山區中華里以平均526.6萬元拿下全台首富之冠，新竹市東區關新里以461.4萬元被擠到第二位，排名第三為台北市士林區永福里346萬元，第4名是新竹縣竹北市東平里341.6萬元，新竹縣寶山鄉三峰村以337.1萬元，排名第5。
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